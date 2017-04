​16 février 1899 : le Président de la République Félix Faure décède brutalement

Le Président de la République Félix Faure est victime d'une crise cardiaque à l'Elysée alors qu'il était en compagnie de sa maîtresse et il meurt "entouré de sa famille et de son médecin". Toutes les hypothèses sont données par la presse et les chansonniers s'en donnent à coeur joie : Félix Faure devient plus connu mort que vivant.



Président pendant la conquête de Madagascar, en querelle avec l'Angleterre pour Fachoda, son mandat est marqué par l'affaire Dreyfus. Il contribue au rapprochement franco-russe et son gisant en bronze le représente couché sous les plis des drapeaux français et russe. Il a des obsèques nationales le 23 février 1899.