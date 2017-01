​Crit'Air : critères, coût et montant des amendes

En cas de non port de la vignette Crit'Air, il en coûtera 68 euros pour les voitures particulières (135 euros pour les poids-lourds et les autocars).



Si l’amende n’est pas réglée dans un délai de 45 jours, elle est majorée à 180 euros pour les voitures particulières (et à 375 euros pour les poids-lourds et les autocars).