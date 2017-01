​Démantèlement d’un réseau international de voleurs de luxe

Le 13 janvier 2017, en fin d’après-midi, 3 individus en possession d’un dispositif de neutralisation d’antivols étaient repérés dans unalors qu’ils tentaient de dérober und'une valeur de 18 000 euros.Les policiers de la brigade anti-criminalité locale intervenaient rapidement et procédaient à l’interpellation des 3 mis en cause qui étaient placés en garde à vue au service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du 7e arrondissement de Paris Les investigations entreprises permettaient de localiser le domicile des malfaiteurs et c’est ainsi que, lors de la perquisition, les enquêteurs saisissaient de nombreux autres produits de luxe :, ainsi que des, soit plus de 10 000 euros de préjudice et près de 5000 euros en espèces.Les 6 personnes présentes dans ce domicile à l’arrivée des policiers étaient également placées en garde à vue. Aucune n’était en mesure de présenter une seule facture d’achat et parmi les sacs à mains découverts, 3 provenaient d’un vol commis dans la matinée au préjudice d’undu 8e arrondissement Le travail des enquêteurs, à travers notamment l’exploitation de la vidéo-surveillance et la réalisation de multiples auditions et confrontations, permettait de confondre les mis en cause à l’issue de leur garde à vue.Présentés au parquet, les individus étaient mis en examen et placés en détention provisoire.Source : Préfecture de police de Paris.