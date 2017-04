16 février 1932 : le brevet du presse-purée est déposé par le futur fondateur de Moulinex

16 février 1932 : leest déposé par son inventeur, Jean Mantelet , petit industriel à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, Ile-de-France, après avoir voulu rendre service à sa femme. Son appareil à manivelle obtient un prix au concours Lépine avant de connaître le succès. Il crée l'entreprise Moulin Légumes. Il motorise les appareils à manivelle et lance d'autres appareils électroménagers dont le moulin à café électrique sous la marque. A l'étroit à Bagnolet, il délocalise l'entreprise à Alençon en Normandie.La production s'arrête deux ans pendant la guerre de 1942 à 1944 et elle reprend en équipant l'armée américaine. La production atteint 30.000 appareils par jour en 1951. En 1952, Moulinex vend une centaine de millions d'appareils électroménagers dans le monde. Jean Mantelet fonde une école d'enseignement technique en 1961 pour former ses propres techniciens. Côté en bourse en 1969, Moulinex est le fabricant n°1 du petit électroménager en France et contrôlant 85 % du marché dans les années 1970. 80.000 appareils sont fabriqués par jour par environ 11.400 salariés en 1976, répartis dans 12 usines en France et aussi 11 sites à l'étranger. En 1988, Jean Mantelet cède 28 % du capital aux employés. Il disparaît en 1991. En 2001, Moulinex dépose le bilan. La marque a été rachetée par SEB.