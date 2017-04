Pendant la guerre, la différence d'heure pose problème. A Paris, dans le bulletin officiel municipal du samedi 15 juin 1940, le Préfet de la Seine et le Préfet de Paris communiquent à la population "d'avancer d'une heure les horloges, pendules et montres le 14 juin à 23h, de façon à les porter à minuit". L'armistice est signée "le 22 juin 1940 à 18h50 heure allemande".



En août 1940, la SNCF s'inquiète, pour ses horaires d'hiver, des différences d'heure dans la France coupée en deux zones. Après plusieurs négociations, un décret est pris le 16 février 1941 : la France passe à l'heure allemande, à l'heure d'Europe centrale. La Libération s'effectue avec deux horaires.



En 1945, la France revient à l'heure d'été d'Europe occidentale jusqu'au 28 mars 1975, date à laquelle, pour des raisons d'économies pétrolières, elle revient à l'heure allemande et à l'heure d'Europe centrale.





Source : Poulle Yvonne. La France à l’heure allemande. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1999, tome 157, livraison 2. pp. 493- 502.