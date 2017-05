« 1717 : Un tsar à Paris » et « Pierre Le Grand, un Tsar en France. 1717 »

La première exposition vient de se terminer le 21 mai 2017 intitulée « 1717 : Un tsar à Paris » . Elle a été organisée par le Centre russe de Paris pour « célébrer le tricentenaire des relations diplomatiques entre la Russie et la France » . Mise sur pied dans le prolongement du Congrès international pétrovien qui s'est tenu pour la première fois hors Russie, à Reims et Paris, elle racontait l’histoire de la première visite d’un empereur russe en France en 1717.



Exposition « 1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France »

du 20 avril au 21 mai 2017

au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe

1 Quai Branly 75007 Paris.



Exposition gratuite.



L'exposition a été conçue sur la base des gravures, dessins et effigies des pièces du Musée-réserve d’Etat « Peterhof » , complétée par les documents uniques empruntés aux Archives de l’Académie des Sciences à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, à la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, aux Archives de la politique extérieure de la Fédération de Russie, aux Archives d’Etat russes des actes anciens et aux collections privées. Des cartes géographiques et des imagesoffraient une reconstitution interactive du voyage réalisé par Pierre Ier.