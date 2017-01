21 Janvier le jour des câlins

S’enlacer ainsi dans l’espace public n’a pas de connotation sexuelle. Le mouvement est né du constat qu’après les fêtes du nouvel an et jusqu’à l’approche du printemps, le temps triste, le climat froid et souvent humide, les jours courts sont autant de facteurs qui contribuent à une déprime.



Or, l’étreinte contribue à la libération d’hormones dans nos corps qui diminuent nos stress et procurent une sensation de bien être. Le câlin agit sur l’oxytocine mais aussi sur le thymus et le niveau de cortisol. Il soulage les blessures narcissiques et donne confiance en soi. Les mêmes phénomènes existent aussi dans le cadre de relations amoureuses et intimes. Et le 14 février, date de la Saint Valentin, est pour beaucoup un jour de joyeux réchauffement.



Evidemment, l’étreinte ne se substitue pas à des traitements médicaux lorsqu’il existe des affections identifiées. Mais, une sensation de plaisir, c’est toujours bon la santé et pour le moral.