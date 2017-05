22 candidats sur la ligne de départ pour les législatives à Paris Circo 1

Rappel du 1er tour des législatives de 2012



Les deux finalistes des élections législatives dans la 1ère circonscription de Paris en 2012 ne sont plus là : ni Pierre Lellouche (LR), député sortant et conseiller de Paris du 8e arrondissement, ni Claire Morel , alors conseillère de Paris du 9e arrondissement devenue conseillère d'arrondissement aux municipales de 2014.

Jacques Boutault

Lynda Asmani

Marc Pacheco

En tête au premier tour, Pierre Lellouche (UMP) avait obtenu 18 788 votes soit 41,3 % des suffrages exprimés.En 2e position, Claire Morel (PS) avait obtenu 15 489 voix soit 34,1 % des suffrages exprimés.Le taux de participation au premier tour dans la 1ère circonscription était de 59,3 %.Le maire du 2e arrondissement(Europe Ecologie Les Verts) ne figure plus non plus dans la liste des candidats pour entrer à l'Assemblée nationale en 2017. En 2012, il avait obtenu 5,9 % des suffrages exprimés, soit 2 752 voix.La conseillère de Paris du 10e arrondissement(Union de la Droite et du Centre) avait quant à elle récolté 1,7 % des suffrages exprimés, soit 999 voix.Le conseiller du 8e arrondissement(Centre droit) n'avait pas été plus chanceux avec 0,5 % des suffrages exprimés, soit 849 voix.