Paris Drone Festival 2017

le guide du parfait petit droneur

Je ne survole pas les personnesJe vole toujours en dessous de 150 mètres

Je garde toujours mon drone à vue

Je ne survole pas l'espace public en agglomération

Je m'éloigne fortement de tous les aérodromes

Je ne survole pas les sites sensibles

Je n'utilise pas mon drone la nuit

Je respecte la vie privée de mes concitoyens

Je ne diffuse pas d'images sans consentement des ayants-droits

A Paris, je consulte le calendrier des sites dédiés aux drones : www.paris.fr/drones

Deux opérations pour le prix d'une. Découvrez la marche à pied, ou à vélo, sur les Champs-Elysées, et les « usages positifs » du drone civil : lese veut plus pédagogique que jamais.Pour sa deuxième édition, outre une course de drone, des simulateurs de vol pour affronter les pilotes pro et des activités éducatives ouverts au grand public, le festival des drones indique dans son programme