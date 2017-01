A Paris les manifestations le lundi 16 janvier 2017

Les manifestants circuleront selon les itinéraires suivants :

Les participants se rassembleront, à partir de 6 heures, rue de Cambrai (19e), rue Médéric (17e), avenue Victor Hugo à Aubervilliers (93) et quai du président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (92).A partir de 12 heures, les cortèges défileront en direction de la place de la bastille (12e). La dispersion est envisagée place de la Bastille (12e), vers 22 heures.rue de Cambrai, avenue Corentin Cariou, avenue de la porte de la Villette, bretelle d’accès boulevard périphérique intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie porte d’Ivry, avenue de la porte d’Ivry, rue Claude Régaud, boulevard Masséna, boulevard du général Jean Simon, rue Bruneseau, quai d’Ivry, quai Panhard et Levassor, quai François Mauriac, quai de la Gare, quai d’Austerlitz, place Valhubert, pont d’Austerlitz (couloir bus), place Mazas, quai de la Râpée, boulevard de la Bastille, place de la Bastille.avenue Victor Hugo, avenue de la porte d’Aubervilliers, place Skanderberg, bretelle d’accès boulevard périphérique intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie porte d’Ivry, avenue de la porte d’Ivry, rue Claude Régaud, boulevard Masséna, boulevard du général Jean Simon, rue Bruneseau, quai d’Ivry, quai Panhard et Levassor, quai François Mauriac, quai de la Gare, quai d’Austerlitz, place Valhubert, pont d’Austerlitz (couloir bus), place Mazas, quai de la Râpée, boulevard de la Bastille, place de la Bastille.quai du président Roosevelt, quai d’Issy-les-Moulineaux, bretelle d’accès boulevard périphérique extérieur, boulevard périphérique extérieur, bretelle de sortie porte d’Ivry, avenue de la porte d’Ivry, rue Claude Régaud, boulevard Masséna, boulevard du général Jean Simon, rue Bruneseau, quai d’Ivry, quai Panhard et Levassor, quai François Mauriac, quai de la Gare, quai d’Austerlitz, place Valhubert, pont d’Austerlitz (couloir bus), place Mazas, quai de la Râpée, boulevard de la Bastille, place de la Bastille.Rue Médéric, rue de Courcelles, place du maréchal Juin, avenue de Villiers, place de la porte de Champerret, boulevard de la Somme, bretelle d’accès boulevard périphérique intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie porte d’Ivry, avenue de la porte d’Ivry, rue Claude Régaud, boulevard Masséna, boulevard du général Jean Simon, rue Bruneseau, quai d’Ivry, quai Panhard et Levassor, quai François Mauriac, quai de la Gare, quai d’Austerlitz, place Valhubert, pont d’Austerlitz (couloir bus), place Mazas, quai de la Râpée, boulevard de la Bastille, place de la Bastille.