ADOMA prié de fermer une salle utilisée pour la prière

Une salle polyvalente utilisée pour la prière du vendredi ne respectait pas, au sens strict, les conditions de sécurité dans les locaux relevant de la réglementation des établissements recevant du public.



Au 80 rue d’Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris, les services de police constatent, les vendredi 23 décembre 2016 et vendredi 20 janvier 2017, un sureffectif de plus de 1000 personnes présentes dans cette salle utilisée comme lieu de prière, au lieu des 100 personnes maximum autorisées.



Cette situation n’est « pas acceptable » pour la Préfecture de police de Paris qui pointe « un risque réel au titre de la réglementation relative à la sécurité incendie et à la prévention des risques de panique » .



Prier, oui, mais dans des conditions décentes. Estimant que « la sécurité du public n’est plus assurée et présente un danger grave pour les personnes », le Préfet décide la fermeture de la salle polyvalente du Foyer Riquet, situé à proximité du jardin d'Eole et du métro aérien Stalingrad dans le 18e arrondissement, dans le cadre des dispositions du code de la construction et de l’habitation au regard du nombre et de la largeur des sorties.



La préfecture explique que cet arrêté est pris dans le cadre de la compétence du préfet de police relatif à la sécurité incendie sur les locaux collectifs de plus de 50 m2 classés « établissements recevant du public (ERP) » dans les immeubles d’habitation ; et surtout, que cette décision intervient au terme « d’une procédure conduite depuis plusieurs mois avec l’exploitant ».



Les utilisateurs doivent trouver un lieu plus grand pour la prière du vendredi. Car « après plusieurs mises en demeure », l’exploitant ADOMA n'est pas parvenu à faire respecter le maintien d'un effectif inférieur à 100 personnes. Il a l'interdiction, à compter du 1er février 2017, de laisser se réunir des personnes dans la salle polyvalente qui est désormais fermée pour une durée de temps non communiquée par la préfecture de police.