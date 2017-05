Ariana Grande annule sa tournée après l'attentat pendant son concert au Manchester Arena

L'attentat se produit deux semaines et demie avant les élections législatives anticipées au Royaume-Uni. Le parti de Teresa May, les conservateurs, est donné favori pour l'emporter. Si c'est le cas, Teresa May sera en position de force pour négocier avec l'Union européenne. Le Premier ministre britannique Teresa May et Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste de l'opposition, ont accepté de suspendre leurs campagnes électorales jusqu'au vote du 8 juin 2017.