Attaque à la machette contre 4 militaires dans la galerie commerciale du Louvre

"Je pense qu'il s'agit d'une attaque d'une personne qui avait une volonté d'agresser évidemment, qui était directement menaçante, et qui proférait des propos laissant penser qu'elle souhaitait le faire dans un cadre terroriste".

Michel Cadot, Préfet de police de Paris le 3 février 2017 avant 11h.

Entre 10h et 10h30 le vendredi 3 février 2017, un homme crieen se précipitant avec une machette sur quatre militaires en patrouille dans le cadre de l'opération Vigipirate dans la galerie commerciale du Musée du Louvre. Il est blessé à la tête.Les militaires ripostent. Cinq balles sont tirées et touchent l'agresseur à l'abdomen.Le militaire blessé au cuir chevelu a été évacué à l'hôpital militaire de Percy à Clamart.Grièvement blessé, l'agresseur a été conduit à l'hôpital européen Georges Pompidou où il a été opéré en urgence. S'il survit, les enquêtes sur les filières du djihadisme terroriste en France pourraient progresser à grand pas.Les'est exprimé rapidement après les faits :La Maire de Paris Anne Hidalgo s'est rendue sur place.La rue de Rivoli est coupée, la circulation est fermée même pour les piétons. Les métro ne marquent plus l'arrêt aux stations Louvre et Palais Royal.Selon, la télévision publique d'outre-mer, le militaire blessé serait originaire de des îles dedans le Pacifique Sud.