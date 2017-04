Attentat sur les Champs-Elysées : un terroriste frappe à J-3 des élections présidentielles

Un jeune policier est tué, deux autres policiers et une touriste sont blessés dans l'attentat. Le terroriste est tué par les policiers. Jeudi 20 avril 2017 vers 21 heures sur les Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris, une attaque terroriste revendiquée par Daesh Etat Islamique vient de se produire.

"L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique".

Groupe terroriste Etat Islamique, communiqué via l'agence Amaq, le 20 avril 2017 vers 21h10, dix minutes après l'attentat.

"(...) Un individu (...) devant Mark et Spencer sur les Champs-Elysées (...) une touriste a été touchée par des éclats (...) entreprise terroriste (...) l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée (...) je ne vous la donnerai pas (...) pour s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié de complicités (...)"

François Molins, Procureur de la République de Paris le jeudi 20 avril 2017 sur les Champs-Elysées.

A trois jours du premier tour des élections présidentielles, l'attentat fige la capitale. Contrairement à ce que dit le, l'assaillant n'est pas Belge mais Français. Lors d'un point presse organisé sur les Champs-Elysées,ne donne pas son nom.Il s'agirait d'un certain. âgé de 39 ans, né en 1977 en Seine-Saint-Denis (93) et déjà connu défavorablement de la police. Des perquisitions ont lieu à son domicile en Seine-et-Marne (77). Arrivé en voiture vers 20h50 sur les Champs-Elysées, l'individu habillé en civil ouvre le feu au niveau dusur le car de police de la(DOPC) de la Préfecture de Police de Paris, tuant un policier et essayant d'en tuer d'autres. Il est tué par les policiers lors de sa fuite sur le trottoir.Le secteur est évacué et bouclé. Les lignes de métro sont fermées. La partie haute des Champs-Elysées est sécurisée et les démineurs sont à l'oeuvre. Un hélicoptère survole le quartier. Partout dans la capitale, les sirènes des voitures de police retentissent. Tout Paris est sur le pied de guerre. La police recherche d'éventuels complices.L'attaque s'est produite en plein état d'urgence et 72 heures; un moment-clé en France et pour les terroristes.