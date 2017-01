Claude Goasguen dans l'arène

La rentrée est chaleureuse. Claude Goasguen est attentif à la population de son arrondissement. L’illustration de sa carte de bonne année le montre dans une école, lui l’ancien recteur, entouré d’enfants, avec l’exhortation à défendre « le futur de notre bel arrondissement ». Dans son texte, il souhaite au delà des menaces qui pèsent sur les populations : « Pour notre arrondissement, pour notre pays si durement frappé par le terrorisme, pour ceux qui en Orient sont victimes de la même barbarie ... Pour un monde en Paix ».



C’est entouré d’adultes de toutes générations, et non pas de personnes du troisième âge, qu’il lance ses vœux de bonne et heureuse année 2017. Il est applaudi longuement. Claude Goasguen est un maire d’arrondissement populaire. Les conversations se nouent autour des buffets ouverts. Il n’y aura pas de galettes des rois, peut-être à cause de la critique de la reine.