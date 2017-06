association Aya

Ali Zeidan

En Libye, des prisons entières échappent encore à tout contrôle. Parmi elles, celle de Misrata où croupissent environ 3.000 hommes et femmes. Violés et torturés par des membres des Frères Musulmans installés dans la riche ville portuaire, ils voient leur espoir renaître depuis que des listes sont en cours de préparation depuis l'extérieur du pays.Des associations de Défense des Droits de l'Homme, comme l'puissante en Afrique du Nord, ou encore des avocats, comme Maître Gérard Ducrey à Paris, ne lâchent rien et entendent remettre à la justice internationale la liste des personnes Libyennes responsablespropre à raviver des règlements de comptes dans un pays déjà meurtri. Des centaines de prisonniers sur 18.000 avaient été libérés dans le pays suite à l'action menée en février 2016 par le représentant des tribus libyennes à Paris pour défendre la cause des détenus en Libye.En juin 2017, la préparation des listes est plus rapide que prévu : de nombreux ministres, dont l'ancien Premier ministre Libyen, et des hommes politiques pro-islamistes ayant fui le pays, tous soutenus par deux présidents de la République française de 2011 à 2017, les listes sont moins longues à préparer, font remarquer les soutiens en Europe des détenus Libyens et de leurs familles.