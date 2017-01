Donald Trump n’est pas superstitieux

Donald Trump prête serment sur la bible du Président Abraham Lincoln.



Le choix n’est pas anodin.



Abraham Lincoln, élu en 1860 et réélu en 1864, est le premier Président républicain, celui qui affronte la plus grave crise de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique. Crise constitutionnelle, crise militaire, crise morale, c’est sous mandat que le pays se scinde en deux et que la guerre entre le Nord et le Sud éclate autour de la question de l’esclavage mais aussi des rivalités économiques. Plusieurs Etats du sud forment les Etats confédérés d’Amérique et quittent l’Union. La guerre de sécession est une tragédie qui va bouleverser l’histoire de l’Amérique. Abraham Lincoln prend des mesures autoritaires. Il suspend l’habeas corpus, ce qui permet l’arrestation massive de suspects accusés d’avoir des liens avec les sécessionnistes. Il mène l’Union a la victoire militaire. Il abolit l’esclavage. Il propose une politique économique pour reconstruire le Sud. Il ne pourra pas mener ce projet de réconciliation à son terme.



Retour au présent. La femme du 45e Président des Etats Unis d’Amérique, Melania Trump est radieuse. Elle porte une tenue élégante et capte tous les regards.



L’artiste choisie pour chanter l’hymne américain, Jackie Evancho, a une voix cristalline qui électrise l’assistance. Elle est une petite fiancée de l’Amérique pour avoir séduit à l’âge de dix ans le public dans une émission concours pour les futurs talents. Aujourd’hui, à 16 ans, elle est une incarnation de la jeunesse américaine qui ose et réussit, une jeunesse saine et ambitieuse.



La cérémonie a beaucoup de tenue et l’émotion est palpable.