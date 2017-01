Donald Trump s’adresse aux Américains et au monde

« Juge en chef Roberts, président Carter, président Clinton, président Bush, président Obama, tous les Américains et les gens du monde, je vous remercie.



Nous, les citoyens de l'Amérique, sommes maintenant unis dans un grand effort national pour reconstruire notre pays et rétablir sa promesse pour tout notre peuple. Ensemble, nous déterminerons le cours de l'Amérique et du monde pendant de nombreuses, nombreuses années à venir.



Nous serons confrontés à des défis. Nous allons affronter les difficultés. Mais nous allons faire le travail. Tous les quatre ans, nous nous réunissons conformément au protocole pour effectuer le transfert ordonné et pacifique du pouvoir.



Et nous sommes reconnaissants au président Obama et à la première dame Michelle Obama pour leur gracieuse aide tout au long de cette transition. Ils ont été magnifiques. Je vous remercie.



La cérémonie d'aujourd'hui, cependant, a une signification particulière. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour simplement transférer le pouvoir d'une administration à une autre ou d'une partie à une autre.



Mais nous transférons le pouvoir de Washington DC, et nous vous le rendons, à vous, le peuple.



Pendant trop longtemps, un petit groupe dans la capitale de notre pays a récolté les fruits du gouvernement, alors que le peuple en a supporté le coût. Washington a prospéré, mais le peuple n'a pas partagé sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermées.



La caste dirigeante s'est protégée, mais pas les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires. Leurs triomphes n'ont pas été vos triomphes. Et tandis qu'ils célébraient dans la capitale de notre nation, il y avait peu à célébrer pour les familles en difficulté partout sur notre terre. Que tous les changements commencent ici et maintenant. Parce que ce moment est votre moment. Il vous appartient.



Il appartient à tout le monde rassemblé ici, aujourd'hui, et à tout le monde qui regarde, partout en Amérique. C'est votre journée. C'est votre fête. Et les États-Unis d'Amérique, c'est votre pays.



Ce qui importe vraiment, ce n'est pas quel parti contrôle notre gouvernement, mais si notre gouvernement est contrôlé par le peuple. Le 20 janvier 2017 sera rappelé comme le jour où les gens, à nouveau, sont devenus les dirigeants de cette nation.



Les hommes et les femmes oubliés de notre pays ne seront plus oubliés.



Tout le monde vous écoute maintenant. Vous êtes venus par dizaines de millions pour faire partie d'un mouvement historique, comme le monde n'en a jamais vu auparavant.



Au centre de ce mouvement est une conviction cruciale - qu'une nation existe pour servir ses citoyens. Les Américains veulent de grandes écoles pour leurs enfants, des quartiers sûrs pour leur famille et de bons emplois pour eux-mêmes.



Ce sont des exigences justes et raisonnables, des justes et d'un public juste. Mais pour un trop grand nombre de nos citoyens, il existe une réalité différente. Des mères et des enfants, dans nos villes, emprisonnés dans la pauvreté, des usines rouillées comme des pierres tombales à travers le paysage de notre nation, un système d'éducation plein d'argent mais qui laisse nos jeunes et beaux étudiants privés de tout savoir. Et le crime, les gangs et les drogues qui ont volé trop de vies et qui ont volé notre pays de tant de potentiel non réalisé. Ce carnage américain s'arrête ici et il s'arrête maintenant.



Nous sommes une nation, et leur douleur est notre douleur. Leurs rêves sont nos rêves, et leur succès sera notre succès. Nous partageons un cœur, une maison et un destin glorieux.



Le serment officiel que je prends aujourd'hui est un serment d'allégeance à tous les Américains. Pendant de nombreuses décennies, nous avons enrichi l'industrie étrangère aux dépens de l'industrie américaine, subventionné les armées d'autres pays tout en permettant le très triste épuisement de notre armée.



Nous avons défendu les frontières d'autres pays tout en refusant de défendre les nôtres.



Et on a dépensé des trillions et des milliards de dollars à l'étranger tandis que l'infrastructure de l'Amérique est tombée dans le délabrement et la désintégration.



Nous avons enrichi d'autres pays alors que la richesse, la force et la confiance de notre pays se sont dissipées à l'horizon. L'une après l'autre, les usines se sont fermées et elles ont quitté nos côtes sans même penser aux millions et aux millions d'ouvriers américains qui ont été laissés pour compte.



La richesse de notre classe moyenne a été arrachée de leurs foyers puis redistribuée à travers le monde.



Mais c'est le passé et maintenant nous ne regardons que vers l'avenir.



Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour émettre un nouveau décret dans chaque ville, dans chaque capitale étrangère et dans chaque lieu de pouvoir. À partir de ce jour, une nouvelle vision guidera nos terres. À partir de ce jour, il ne sera que l'Amérique d'abord - l'Amérique d'abord !



Chaque décision sur le commerce, sur les impôts, sur l'immigration, sur les affaires étrangères sera faite pour bénéficier aux ouvriers américains et aux familles américaines. Nous devons protéger nos frontières des ravages d'autres pays qui fabriquent nos produits, volent nos entreprises et détruisent nos emplois.



La protection mènera à une grande prospérité et à la force. Je combattrai pour vous avec chaque respiration de mon corps. Et je ne vais jamais, jamais, vous laisser tomber.



L'Amérique va recommencer à gagner, être gagnante comme jamais auparavant.



Nous allons ramener nos emplois. Nous ramènerons nos frontières. Nous ramènerons nos richesses, et nous ramènerons nos rêves. Nous allons construire de nouvelles routes et autoroutes et des ponts et des aéroports et des tunnels et des chemins de fer tout au long de notre merveilleuse nation. Nous allons libérer notre peuple de l'aide sociale et du travail pour reconstruire notre pays avec les mains américaines et le travail américain. Nous suivrons deux règles simples - acheter américain et embaucher américain.



Nous chercherons l'amitié et la bonne volonté avec les nations du monde.



Mais nous le faisons dans la mesure où il est du droit de toutes les nations de mettre leurs propres intérêts en premier. Nous ne cherchons pas à imposer notre mode de vie à quiconque, mais plutôt à le laisser briller comme un exemple. Nous allons briller pour tout le monde qui vient.



Nous renforcerons les anciennes alliances et en formerons de nouvelles. Et unir le monde civilisé contre le terrorisme islamique radical, que nous éradiquerons complètement de la face de la terre.



À la base de notre politique sera une allégeance totale aux États-Unis d'Amérique et, par notre loyauté envers notre pays, nous redécouvrirons notre loyauté les uns envers les autres. Quand vous ouvrez votre cœur au patriotisme, il n'y a pas de place pour les préjugés.



La Bible nous dit combien il est bon et agréable que le peuple de Dieu vive ensemble dans l'unité. Nous devons parler ouvertement de nos analyses, discuter honnêtement de nos désaccords, mais toujours chercher la solidarité. Quand l'Amérique est unie, l'Amérique est totalement imparable.



Il ne devrait pas y avoir de peur. Nous sommes protégés et nous serons toujours protégés. Nous serons protégés par les grands hommes et femmes de nos forces armées et par l'application de la loi. Et surtout, nous serons protégés par Dieu.



Enfin, nous devons penser grand et rêver encore plus grand. En Amérique, nous comprenons qu'une nation ne vit que tant qu'elle produit des efforts. Nous n'accepterons plus les politiciens qui tiennent des discours et sont sans aucune action, se plaignant constamment mais ne faisant jamais quoi que ce soit sur les sujets.



Le temps des propos vides est terminé. Maintenant arrive l'heure de l'action.



Ne laissez personne vous dire que cela ne peut pas être fait. Le cœur et la lutte et l'esprit de l'Amérique peuvent relever tous les défis. Nous n’échouerons pas. Notre pays prospérera et prospérera de nouveau. Nous sommes à la naissance d'un nouveau millénaire, prêt à déverrouiller les mystères de l'espace, à libérer la terre des misères de la maladie et à exploiter les énergies, les industries et les technologies de demain. Une nouvelle fierté nationale nous stimulera, elle soulèvera notre esprit et guérira nos divisions. Il est temps de se souvenir de la vieille sagesse que nos soldats n'oublieront jamais : que nous soyons noirs ou bruns ou blancs, nous saignons tous du même sang rouge des patriotes.



Nous jouissons tous des mêmes libertés glorieuses, et nous saluons tous le même grand drapeau américain.



Et si un enfant est né dans la banlieue de Detroit ou dans les plaines balayées par le vent du Nebraska, ils regardent le même ciel nocturne, ils remplissent leur cœur avec les mêmes rêves et ils sont imprégnés du souffle de vie par le même Créateur Tout-Puissant.



Donc, à tous les Américains dans chaque ville proche et lointaine, petits et grands, de montagne à montagne, de l'océan à l'océan, entendez ces mots - vous ne serez jamais ignoré à nouveau.



Votre voix, vos espoirs et vos rêves définiront notre destinée américaine. Et votre courage, votre bonté et votre amour nous guideront toujours le long du chemin. Ensemble, nous ferons de nouveau l'Amérique forte. Nous allons rendre l'Amérique riche, à nouveau. Nous ferons l'Amérique fière, encore. Nous ferons de nouveau l'Amérique en sécurité. Et oui, ensemble, nous ferons l'Amérique grande, encore. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Amérique. »





Traduction : Théo Cyiva - Paris Tribune.