Du 17 au 19 novembre, 22e Portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses

Découvrir Montmartre sous un autre angle

Des abords de la Mairie du 18e au nord à Notre-Dame de Lorette au sud, du métro Blanche à l’ouest à Barbès à l’est, 72 artistes présenteront leurs oeuvres dans 43 lieux dont certains seront exceptionnellement ouverts pour l’occasion. Une redécouverte du quartier qui s’accompagne d’un échange avec des peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, mosaïstes, illustrateurs, céramistes, autour de leurs créations.



« Cette manifestation anime activement la vie de quartier et permet d’entrer dans les coulisses du processus de création. L’échange entre le public et les artistes est primordial pour comprendre une œuvre ou appréhender une technique. Ce rendez-vous est très attendu des amateurs d’art. Les artistes, quant à eux, sortent de la solitude de leur atelier. » explique Sophie Taïs, Présidente de l’Association « Anvers Aux Abbesses ».



Chaque lieu d’exposition est signalé par un kakémono rouge, l’affiche-plan (remis gratuitement dans les ateliers ou téléchargeable sur le site de l’association) permet de sillonner à sa guise dans les rues pour aller à la rencontre des artistes.



Emile d’un jour, Emile toujours

Cette année, tous les artistes de l’Association exposant durant les portes ouvertes participeront au concours des « Emiles ».



Les « Emiles » sont de petits formats vendus

100 € dont la taille et la forme sont déterminées par le lauréat de l’année précédente.



Patrick Pinon, reconnu dans l’art urbain et François Dubois, céramiste, tous deux lauréats 2016, ont choisi le thème « recto-verso » pour les Emiles 2017.

Le mercredi précédant les Portes Ouvertes, un jury d’experts se réunira à huis clos pour élire « l’Emile » de l’année. Celui-ci est acquis par l’association pour 200 € dont il rejoint le fonds artistique afin d’être exposé.



Nouveau : un prix du Public à décerner et un petit format à gagner

Les visiteurs du Point-Accueil sont invités à voter pour l’Emile de leur choix. L’artiste plébiscité par le public se verra remettre un bon d’achat de matériel dans le domaine des Beaux-Arts.

Parmi les votes du public, un bulletin sera tiré au sort et son détenteur gagnera « l’Emile » de son choix parmi ceux qui n’auront pas été vendus durant les portes ouvertes.