A comme Amendement

D comme

arrondissements avec un maire d'arrondissement membre du Parti Socialiste ( 3e 19e et 20e arrondissement), un arrondissement avec un maire membre du parti Europe Ecologie Les Verts ( 2e arrondissement), et 9 arrondissements avec un maire d'arrondissement membre du parti Les Républicains ( 1er 16e et 17e arrondissement). P