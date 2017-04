Emmanuel Macron est-il le nouveau Caton ?

- « Je crois que la phrase ne veut surtout pas dire que je me situe au centre ! Je pense que la droite a aujourd’hui des ennemis en son sein et que Caton…



mon vieux maître disait « il faut nettoyer Carthage » eh bien pour l’instant Carthage est à droite et je n’oublie pas aussi qu’il y a un Carthage de gauche !



Et je pense que nous n’arriverons à vaincre la gauche qui n’est pas aussi malade qu’on la présente ; et c’est une erreur, et j’insiste beaucoup là-dessus, de penser que la gauche est fragile, que la gauche est malade !



Il n’y a qu’à voir ce qu’ils ont fait en deux ans, ce n’est pas seulement de l’effeuillage de la rose, c’est aussi une politique cohérente d’adaptation de la société française et cela nous fait peur !



C’est pour cela que je pense que nous devons, nous aussi, présenter un projet aux Français et un projet clair, un projet de demain !



Je n’ai pas dit un programme ! Je crois que ce serait très dangereux que nous présentions un programme commun ou non commun aux Français.



Il n’y a qu’à voir ce que Jacques Chirac a été obligé de faire, annonçant un programme de réduction - et il avait raison - des fonctionnaires, un programme de réduction des dépenses, et trois jours après, être obligé de dire qu’il n’avait pas dit tout cela !



Alors, j’ai deux choses à dire aussi. Croyez-moi, la gauche est là pour longtemps, je l’ai déjà dit, et il n’y a qu’à entendre Edmond Maire qui annonce un plan de rigueur, comme si les syndicats sont en conformité avec ce plan et ces plans à venir.



Et puis une deuxième chose, je l’ai dit aussi. Pas de stratégie de la peur. On nous a donné les chiffres de l’endettement.



Avec mes collaborateurs, nous avons étudié. Je suis inquiet de l’endettement de la France mais je ne veux pas non plus donner l’impression aux Français que le Fonds Monétaire International, vous savez cette instance qui vient quand il n’y a plus de moyens pour un pays d’honorer ses dettes, eh bien que le Fonds Monétaire International est à nos portes !



Et l’endettement, contrairement à ce qu’a dit Giscard d’Estaing, s’il est en progression, il n’est pas si haut qu‘on le croit. Les chiffres qui sont relativement secret mais que je dis aux Français, cet endettement n’est pas de 15.000 Francs par personne comme Giscard d’Estaing l’a dit mais de 11.500 Francs par personne active. Et le service de la dette n’est pas de 2.000 Francs par Français mais de 1.200 Francs.



Cela ne veut pas dire que j’exonère la gauche de la responsabilité d’endettement mais je précise les choses pour ne pas faire croire aux Français que nous allons obtenir demain un pouvoir s’installer sur notre verger ! »