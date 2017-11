Exposition La Nature Abstraite de la Réalité

Nature prélude de la réalité. En des compositions libres, souvent improvisées mais toujours inspirées, sept artistes qui ne trouvent rien de plus beau à inventer qu'à peindre ce qu'ils voient, dans l'effervescence du plein air ou dans la solitude mystique de l'atelier.



Leur maîtrise trouve son excellence par cette brutale et positive conformité d'agir avec rigueur et clarté et de faire de l'exactitude une règle et une mesure, car elle prolonge, isole et vivifie l'intensité, donne aux ensembles cohérence et unité, mais pas seulement, cette fidélité par une sévérité équitable et sans licence, purifie, exalte et révèle la force et l'étendue des détails qui en fixent la règle au plus près du vif et au centre de tout mais surtout, cette probité, n'enseigne pas seulement à copier ou imiter le sensible par un simple et banal relevé d'identité, principalement, cette technique permet ainsi de mettre à jour, d'obliger à des choix pour trouver le geste juste et décisif , d'apporter la touche appropriée pour que la trace se charge de sens, devienne lettre et compose une image, et qu'à ce vocabulaire inédit, entre présence réelle et artifices, se greffe un monde ouvert, qui fasse récit ou fiction, invite, plaise et fasse frémir l'imagination.



La forme n’accomplit plus sa fonction représentative habituelle et devient une pure abstraction chargée d’impulsions inconscientes et d’énergies expressives, impulsions conscientisées par le biais de leur représentation abstraite.



Richesse donc, qui au plus près encore de la couche picturale, donne à voir dans l'épaisseur et les linéaments de la brosse, au cœur du pigment que la présence physique collabore et rend possible le lien intime qui rapproche et maintient harmonieusement séparés, le contenu et la forme et résumé plus sèchement, le signe avec la signature.



Heureuse manière donc, soucieuse de la pluralité des registres et des singularités, polyphonique et originale.



Et en effet, il s'agit, loin d'un vil et acharné mimétisme, de rechercher la juste traduction ou, formuler sur un mode plus musical, de trouver la bonne interprétation.



Le résultat est que l’abstrait s’infuse dans le réel.



Partition, qui pourrait s´écrire ainsi :