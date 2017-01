Fermeture aux voitures des voies sur berges, rive droite à Paris : bilan contrasté, le mot du Préfet de police

l’analyse mensuelle des impacts de ce projet sur la circulation dans la métropole parisienne mais également sur les axes de report dans Paris ;

l’évaluation quotidienne des délais de déplacement des véhicules d'urgence, de secours et de police ;

un accès permanent et immédiat des services d’urgence à la voie sur berge pour accélérer les déplacements ;

la réversibilité de cette mesure en cas de difficultés durables de circulation ;

la réalisation de campagnes de relevés pour ce qui concerne la pollution atmosphérique et le bruit ;

la reconsidération de la programmation des chantiers (plan Vélo, Zones 30, aménagements des places,...) sur les axes et secteurs impactés par le report de circulation.

​La décision de la Mairie de Paris de fermer aux voitures les voies sur berges pour en faire une zone pour piéton:​Le comité technique de suivi mis en place par le Préfet associe les représentants des collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques et les représentants des usagers, instance déjà réunie les 3 octobre et 12 décembre 2016. Cette instance dispose durant la période d’observation de six mois de toutes les données relatives au trafic routier, à la pollution et au bruit pour, de manière partagée, faire toute proposition visant à améliorer les conditions de circulation. Les données et supports fournis par les membres du comité sont intégralement et immédiatement accessibles depuis le site internet de la préfecture de Police : http://www.prefecturedepolice.paris/Voies-sur-berges Source : Préfecture de police.