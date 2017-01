Fin de l'épisode de pollution aux particules fines au bout de 3 jours : 432 verbalisations et 57 véhicules immobilisés

Maîtriser la température des bâtiments en limitant l’utilisation du chauffage.

Éviter l’utilisation du chauffage au bois d’appoint ou d’agrément.

Privilégier les transports en commun, les modes de transport actifs (vélo, marche, etc.) et le covoiturage.

Réduire sa vitesse sur les routes.

Météo France a annoncé pour les prochains jours des conditions météorologiques plus favorables à la dispersion des agents polluants. Airparif prévoit une amélioration de la qualité de l’air en Île-de-France et une sortie de l’épisode de pollution dès le jeudi 26 janvier 2017 (pas de dépassement du seuil d’information et de recommandation qui est de 50 μg/ m3).Après consultation du collège d’experts et du comité des élus (Mairie de Paris, Métropole du Grand Paris, Conseil régional, STIF et Conseils départementaux), le Préfet de police de Paris a donc décidé de ne pas renouveler les mesures de restriction pour la journée de demain jeudi 26 janvier 2017. Par conséquent,Depuis le 23 janvier, les forces de l’ordre ont procédé au. 5 813 usagers de la route ont été verbalisés (vitesse, contrôle technique, débridage et anti-pollution). Parmi eux,etLes appels au civisme, avec notamment une diminution du trafic routier ces derniers jours en Île-de-France, de même que le respect de la réglementation, ont concouru à cette baisse d’émission de polluants et ont permis une amélioration de la qualité de l’air.Compte tenu de la volatilité de la situation atmosphérique ces dernières semaines, le Préfet de police renouvelle ses recommandations :A ce jour, plus d’. Le Préfet de police de Paris rappelle que, dans le cadre du nouvel arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016, tous les automobilistes doivent faire l’acquisition de leur certificat Crit’Air sur le site www.certificat-air.gouv.fr.Source : Préfecture de police.