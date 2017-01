Formation basic deminer pour les jeunes engagés volontaires

Dans le cadre de leur formation de spécialiste de génie, environ 30 jeunes engagés volontaires apprennent à rechercher et identifier les mines et munitions afin de rendre compte à leurs supérieurs.



La "formation basic deminer" organisée le 20 février 2017 à Montauban (82, Tarn-et-Garonne) a pour objectif de faire acquérir les savoir faire techniques individuels et collectifs lors de l'exécution de missions simples d'ouverture d'itinéraire, de déminage et de dépollution.



La formation est assurée par le 17e EGP, 17e régiment du génie parachutiste avec l'unité de la 11e BP, 11e brigade parachutiste.



Source : Armée de terre.