François Fillon : ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé

"Tout le monde doit être logé à la même enseigne et faire l'objet d'un traitement médiatique identique".

François Fillon, conférence de presse le 6 février 2017.

Lors de la démonstration politique, juridique et journalistique de François Fillon , traits marqués, lors de sa conférence de presse le lundi 6 février 2017 à Paris, tout le monde est tout ouïe. Aucun texte n'interdit à un député de rémunérer des membres de sa famille en qualité d'assistant parlementaire. En revanche, la séparation des pouvoirs établit que l'ne peut juger le contenu du travail des collaborateurs des représentants duDans un Etat de droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis.. La morale n'est peut-être pas sauve, comme il l'admet, le droit, oui. Le droit n'est pas la morale. Lane régule pas les pratiques politiques en France, leoui. Le candidat à l'élection présidentielle déclare vouloir changer, par le droit, les usages et les lois malséantes ou choquantes dont les Français ne veulent plus. François Fillon propose ainsi de conduirede l'engagement politique des élus, en commençant par le statut des parlementaires dont le nombre serait à diminuer afin d'augmenter leurs moyens.Mais comme le démontre l'affaire Penelope Fillon , ce qui est public n'est pas forcément accessible aisément. Par ailleurs, un détail sans doute : les parlementaires ont restreint la diffusion de. La consultation, au début accessible en ligne, nécessite désormais une prise de rendez-vous en préfecture, sous haute surveillance et sans possibilité d'avoir une copie ni de prendre des notes. De plus, la divulgation d'informations issues des déclarations est interdite, y compris par la presse, sous peine d'amende pouvant aller jusqu’à 45.000 euros. Ce n'est qu'en cas de soupçons sur la véracité des déclarations que la HATVP ) peut être saisie.En attendant la transparence annoncée en cas de victoire, François Fillon demande :Les élus, parlementaires et autres candidats à l'élection présidentielle sont tous connus : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon , Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Michèle Alliot-Marie, Bastien Faudot, Nathalie Artaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, François Asselineau et Jean Lassalle. François Bayrou ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature.