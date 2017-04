François Fillon le résistant fait face

Le système se met en branle. Diffamation, éviction, évacuation, proscription, pour atteindre un objectif, la disqualification.



Sali avant d’être entendu, traqué avec sa femme, sa fille, son fils, ses proches, humilié par des perquisitions, il répète sa vérité.



Ces mesures sont injustes, disproportionnées. La Justice n’est plus une machine à juger mais une machine à broyer.



Attaqué par la presse comme cela ne s’est jamais vu depuis la IIIe République et les affaires Caillaux et Salengro. L’odeur de sang amène la meute et provoque la fuite des faux amis, ces girouettes préoccupées par leur intérêt personnel.



Il faut endiguer cette dérive et rétablir le débat politique.



L’enjeu de l’avenir de notre pays de 2017 à 2022 l’exige.