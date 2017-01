François Fillon peut s'inspirer de Carl von Clausewitz

Les juristes parlent de l’aléa judiciaire. Une affaire n’est jamais gagnée ou perdue d’avance. Les cas où il est possible de prétendre, vous êtes dans la zone blanche ou bien vous êtes dans la zone noire, ne sont pas les plus fréquents. La probabilité, c’est d’être dans une zone grise. Le Procureur la noircit, l’avocat la blanchit. L’intime conviction qui se dégage est le fruit de multiples composantes, un cocktail de droit, de lois, de jurisprudence, bien sûr, mais pas seulement. Le juge est un homme qui n’est pas reclus dans une tour d’ivoire. C’est une personne qui est, comme chacun, pris dans le tourbillon de la vie et de la société, façonné par ses expériences. Tout compte, ce qui a conduit le juge à devenir magistrat, sa culture, sa sensibilité voire, parfois, la difficulté de se distancier d’engagements personnels.



Ceux qui croient en la Justice de leur pays changent de croyance quand la décision, à tort ou à raison, ne leur est pas favorable.



Ce n’est pas un motif pour hésiter à faire valoir ses droits et démontrer la légalité de ses comportements et actions.