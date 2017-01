François Hollande ne sera pas destitué

La proposition est rejetée le 23 novembre 2016 par le Bureau de l'Assemblée nationale par 8 avis de la déclarer recevable et 13 avis de la déclarer contraire à l’article 68 de la Constitution stipulant queL'affaire aura duré douze jours après l'ouverture à la signature des députés d'une proposition de résolution visant à réunir le Parlement en Haute Cour en vue d’engager une procédure de destitution à l’encontre du Président de la République pour divulgation d'informations secrètes concernant la sécurité nationale à des journalistes du Monde.Lancée par le député de Paris Pierre Lellouche (LR) et conseiller de Paris dans le 8e arrondissement le 7 novembre 2016, la proposition de résolution fait référence à la possibilité de destitution contenue dans l'article 68 de la Constitution, et déjà évoquée le 19 octobre 2016 à l’Assemblée nationale lors du débat sur les interventions militaires extérieures de la France.79 députés (LR) dont François Fillon , député de Paris des 5e - nord 6e et nord 7e arrondissement et candidat arrivé en première position à la Primaire de la Droite et du Centre, sont signataires du texte. Celui-ci critique, et la révélation dans le livrequeprend la défense delors des questions au gouvernement le mardi 22 novembre 2016 en fustigeant une tentative de déstabilisation des institutions. Le lendemain, c'est au tour du Bureau de l'Assemblé nationale de se prononcer en défaveur de la proposition à 13 voix contre 8.