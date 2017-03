Honneur et profit ne couche pas au même lit

« nous devons le plaisir de voir depuis vingt ans, les mêmes hommes se perpétuer dans les mêmes places et se plier à tous les gouvernements, qu’elles qu’en soient les formes, les chefs et les principes. On les accuse d’inconstance ; c’est une calomnie ; ils sont constamment vils. »

Mémoires pour servir à l'Histoire de France, sous le gouvernement de Napoléon Bonaparte et pendant l'absence de la maison de Bourbon, contenant des anecdotes particulières sur les principaux personnages de ce temps, par J-B Salgues, première livraison, chez Fayolle, à Paris.

​« Il y a girouette et girouette . L’une tourne avec facilité au premier vent ; une autre a tourné quelques fois par hasard ; une autre enfin, plus ferme sur son pivot, résolue à ne jamais dévier, a cependant été obligée de céder à ces coups de vent qui ressemblent à une bourrasque, et qui l’a fait tourner pour ainsi dire malgré elle. »

« Dictionnaire des girouettes ou Nos contemporains peints par eux-mêmes » Alexis Eymery, libraire rue Mazarine à Paris, 1815.

Pourquoi nouveau ? Car en 1815,, libraire rue Mazarine dans le 6e arrondissement de Paris, publie le premier. L’ouvrage est composé de notices biographiques descriptives des trajectoires individuelles, des sentiers et méandres sinueux suivies par les personnalités citées. Les caractéristiques communes de ces dernières sont incontestablement l’échine souple, l’esprit accommodant et le goût permanent pour l’or, les honneurs et les titres.La préface de l’ouvrage précise son but :Elle rend hommage à une publication qui avait mis en cause, grâce auxquelsMais l’ouvrage de 1815 veut établir des différences :La classe politique contemporaine a-t-elle, en son entier, rompu avec ses racines ?L’éruditinvente avec malice une formule qui conquiert le public :Depuis le 25 janvier 2017, le vent s’est levé. Une intempérie ? Pas seulement. Un grain, une rafale, un coup de chien ? Plus. Un tourbillon, une trombe, une tourmente ? Pire encore, une tornade.Il y a alors des girouettes qui s’affolent. Elles tournent, tournent, grincent, gémissent. Il y en a même qui croient pouvoir diriger le vent. Elles se désolidarisent de leur pignon., un homme qui connaît bien la justice, par tous ses aspects, a renoncé au chant du coq, expression naturelle d’une girouette au sommet d’un toit, pour s’insérer dans l’orchestre du. Il a sans doute choisi comme instrument la flute d’Hamelin. L’impression a été puissante chez les girouettes qui se mirent à tourner et grincer de plus belle, à se désolidariser.Selon nos confrères du journal « Libération », qui tient, ils sont 306 dénombrés le dimanche 5 mars 2017 à 20h ( http://www.liberation.fr/apps/2017/03/compteur-lacheurs-fillon/ ).