Il y a 85 ans, un Président de la République assassiné

« Mon parti vert, c’est le parti des paysans ! Je suis fils de paysans et hommes de lettres. J’ai écrit des scénarios pour le cinéma. J’ai voulu attirer l’opinion des Français sur le martyre de ma patrie ». (1)

Paul Gorguloff le 6 mai 1932.

La France, pays à l’histoire millénaire, a eu deux Présidents assassinés sous la IIIe République, François-Marie Sadi-Carnot en 1894 et Paul Doumer en 1932.Les deux assassins ont des points communs. La volonté d’utiliser la violence en politique pour faire triompher des idées. Tous les deux sont des « émigrés ». On n’utilisait pas, à l’époque, le mot « immigré », ni le mot récent « migrant ». Sante Geronimo Caserio qui a tué François-Marie Sadi-Carnot est un anarchiste italien.Paul Gorguloff qui élimine le Président Paul Doumer est russe. Il vit en Russie puis dans différents pays d’Europe centrale avant d’arriver en France. Il réside à Billancourt puis à Paris et à Nice. Il est frappé d’un arrêté d’expulsion pour exercice illégal de la médecine en 1931. Il se rend à Monaco d’abord puis à Paris où, il assassine le Président Paul Doumer.Arrêté à l’issue de son action et conduit au commissariat de Saint Philippe du Roule dans le 8arrondissement de Paris, Paul Gorguloff explique son geste aux policiers et plus tard au juge d’instruction. Il a voulu se venger de la France. Il se présente comme docteur en médecine et fondateur d’une associationcréée à Prague en Tchécoslovaquie en 1930 qu’il décrit également comme leL’émotion en France est immense lorsque les nouvelles de l’attentat et du décès sont connues. Les organisations de la communauté russe présente en France témoigne de sa solidarité avec les français et condamne le crime abominable. Mais il est évident que les exilés russes craignent également l’amalgame et d’être victimes de représailles.