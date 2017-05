Jean-Pierre Lecoq veut régler le cas NKM

Jean-Pierre Lecoq a déjà tenté et réussi le coup en 2001 pour des élections municipales et il n'était pas exclu, en tant que personnalité de droite, qu'il soit candidat dissident contre Nathalie Kosciusko-Morizet.S'il n'a pas formé un ticket avec Rachida Dati , maire du 7e arrondissement, ce qui lui aurait assuré d'avoir toutes les chances de l'emporter, son suppléant se nomme en revanche, professionnel de l'immobilier.Particularité des deux candidats politiques ennemis, Jean-Pierre Lecoq et Nathalie Kosciusko-Morizet, à la lumière de leur parcours respectif : ils ont toujours eu de la chance et ont toujours su saisir les opportunités. Le 11 juin 2017 pour le premier tour des élections législatives, les électeurs trancheront.Si Jean-Pierre Lecoq réussit son pari, lapeut être dans sa ligne de mire.