L'UDI en passe d'obtenir des Républicains 70-75 circonscriptions gagnables

Les députés centristes à l'Assemblée nationale sont au nombre de 27. Si les négociations avec Les Républicains aboutissent, ils pourraient être entre 70 et 75 députés centristes pour la XVe législature (2017-2022)., président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, déclare lors d'un point presse que l'UDI et Les Républicains sontpour les élections législatives : 120 investitures dont 70 à 75 mandats gagnables.Le groupe UDI passant de 27 à 70 - 75 membres,s'écrient déjà des membres Les Républicains. Avec 70 - 75 sièges de centriste au sein d'une future majorité de droite, le futur gouvernement de droite pourraitDans le même temps, l'UDI fait face à une crise interne causée par la marche d'élus locaux pour Emmanuel Macron . L'accord UDI - Les Républicains n'est pas encore signé. Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir (28), espère atteindre cet objectif le plus vite possible.