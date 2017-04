L'éphéméride du dimanche 19 février 2017

19 février 1416 : la Savoie, membre du Saint Empire Romain Germanique, devient un Etat d'Europe lors de la visite à Chambery de l'Empereur Sigismond IV de Luxembourg. Elu pour diriger le Saint Empire Romain Germanique, il préside la cérémonie qui éleva le comte Amédée VIII au rang de duc héréditaire. La Savoie allait de Genève à la Méditerranée et du Pô au Rhône. Cette date est devenue un symbole pour les régionalistes savoyards.



19 février 1800 : Napoléon Bonaparte, Premier Consul, s'installe au Palais des Tuileries, demeure historique des rois de France. Il occupe le premier étage de l'aile sud du palais. Il y exerce son pouvoir en tant que Premier Consul puis Empereur. Napoléon III exercera également son pouvoir depuis le Palais des Tuileries. Celui-ci sera saccagé et pillé lors de la Commune de Paris en 1871.



19 février 1803 : quatre sénateurs nommés par Napoléon Bonaparte, Premier Consul, rédigent l'Acte de Médiation, qui donne une nouvelle constitution à la Suisse en ramenant la paix. La Suisse redevient une confédération et chaque canton a sa propre constitution. La Suisse fournit de nombreux hommes à l'armée napoléonienne, mais à la chute de Napoléon, les cantons suisses mettent fin à l'acte de médiation.



19 février 1858 : adoption d'une loi de sûreté générale à l'assemblée à 237 voix "pour" et 24 voix "contre" et 1 voix "contre" au Sénat, sous le régime impérial de Napoléon III suite à une série d'attentats à la bombe. La loi indique que tout individu suspecté d’action contre le gouvernement est passible de prison et/ou de déportation.



19 février 1918 : le Congrès des Soviets promulgue une loi sur la socialisation de la terre qui acte l'abolition de la propriété privée au profit des autorités sous le contrôle du pouvoir soviétique fédéral. Il s'agit de gérer les terres des propriétaires privés afin de « développer les exploitations agricoles collectives plus avantageuses au point de vue de l'économie du travail et des produits, par absorption des exploitations individuelles, en vue d'assurer la transition à l'économie socialiste » (art. X).



19 février 1973 : Le cercueil de Philippe Pétain est déterré de l'île d'Yeu pour être transporté à Douaumont au milieu des Poilus. Lire l'article de Paris Tribune : Michel Dumas l'homme qui a offert la permission du Maréchal n'est plus.



19 février 1984 : Le pape Jean-Paul II béatifie 99 martyrs catholiques de la Révolution française depuis la Place Saint-Pierre à Rome. La Révolution française voit le massacre de milliers de victimes et de plus de 200 prêtres et religieux. Les 99 béatifiés en 1984 sont les martyrs des massacres d’Avrillé et d’Angers : 83 femmes, dont 3 religieuses, et 16 hommes dont 12 prêtres sont guillotinés pour avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé.