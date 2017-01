L'éphéméride du dimanche 29 janvier 2017

Nés Jean-Paul Cluzel (1949), inspecteur général des finances, ancien directeur de l'Opéra de Paris, ex-président de Radio France internationale et de Radio France, ex-président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées. « Gay, catholique et libéral » il forme le premier couple homosexuel marié par Bertrand Delanoë Maire de Paris en 2013.

Sacha Distel, de son nom entier Alexandre Sacha Distel (1933-2004), guitariste, compositeur et chanteur.

Pierre Tchernia, de son vrai nom Pierre Tcherniakowski (1928-2016), l'un des pionniers de la télévision, réalisateur, concepteur et animateur d'émissions de télévision français, surnommé « Monsieur Cinéma » en référence à une émission de télévision sur le 7e art.

Abdus Salam (1926-1996), physicien pakistanais persécuté pour sa religion (ahmadiste, mouvement réformiste musulman) et réfugié en Grande-Bretagne. Il est co-lauréat avec Sheldon Glashow et Steven Weinberg du prix Nobel de physique 1979. Ses travaux sont au centre des programmes nucléaire, spatial et de missiles pakistanais.

Décédés Fritz Haber (1868 -1934), chimiste allemand, prix Nobel de chimie en 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac. Il est considéré comme "le père de l'arme chimique" pour ses travaux sur les gaz toxiques utilisés pendant la première guerre mondiale. Juif, il est contraint à l'exil en 1933.

Harry Hopkins (1890-1946), conseiller de Franklin Delano Roosevelt. Il dirige la Works Progress Administration (WPA), principale agence créée dans le cadre du New Deal pour la politique de grands travaux, comme le Golden Gate Bridge à San Francisco. Pendant la Grande Dépression, la WPA fournit des emplois à des personnes à plus de 90 % au chômage ou assistées. Elle fut accusée d'être une machine politique : ses deux millions d'employés et assistés votaient à 90 % en faveur des démocrates.