L'éphéméride du dimanche 5 février 2017

5 février 789 : le petit-fils de l'Imam Ali et de Fatima, la fille de Mahomet, accueilli par les tribus Berbères, se fait reconnaître comme Roi, le Roi Idrîss 1er : c'est la naissance du Maroc.

5 février 1879 : le service des Postes et Télégraphes devient le ministère des Postes et Télégraphes.

5 février 1953 : « Peter Pan » de Walt Disney sort aux Etats-Unis.

5 février 1969 : Yasser Arafat prend la tête de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

5 février 1979 : le Colonel Denis Sassou-Nguesso devient Président de la République Populaire du Congo, devenu République du Congo (de 1979 à 1992 et depuis 1997).



5 février 1986 : troisième attentat à l'explosif à Paris en 3 jours consécutifs. Un attentat le 5 février à la bombe à la FNAC au Forum des Halles fait 22 blessés. Une explosion d'une bombe suivi d'un incendie le 4 février, au sous-sol de la librairie Gibert-Jeune, place Saint-Michel, fait 5 personnes. Une explosion d'une bombe le 3 février, au rez-de-chaussée de la galerie du Claridge, avenue des Champs-Élysées, fait 1 mort et 8 blessés. Ces trois attentats sont attribués au Hezbollah.



5 février 2003 : Colin Powell présente devant le Conseil de sécurité des Nations-Unies un dossier avec des preuves attestant que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Le dossier a été fourni par l'administration de Tony Blair lequel reconnaît "des gaffes" en 2003. En 2013, Colin Powell reconnaît que Saddam Hussein n'en possédait "pas un gramme".