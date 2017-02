L'éphéméride du jeudi 2 février 2017

Décédés

Haroun Tazieff (1914-1998), ingénieur agronome, géologue, volcanologue et écrivain. De père musulman et de mère issue d'un mariage juif-chrétien orthodoxe. Il combat le catastrophisme écologique déjà en vogue avec son livre "La Terre va-t-elle cesser de tourner ?" (Éditions Seghers) : il "révèle ce que l'on nous dissimule, aide à distinguer les fausses nouvelles des vraies informations, les périls imaginaires des menaces réelles et immédiates (...) Non, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête mais si nous continuons à jouer avec le feu, l'eau et l'air, nous risquons fort de léguer une planète morte aux générations futures (...) "Et lorsque l'homme aura détruit la vie, la Terre, imperturbable, continuera de tourner."