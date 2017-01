L'éphéméride du jeudi 26 janvier 2017

Nikolaï Ivanovitch Vavilov (1887-1943), botaniste et généticien russe puis soviétique, fondateur et directeur de l'Institut pansoviétique de culture des plantes, devenu la quatrième banque de semence au monde avec, aujourd'hui, les graines et semences d'environ 400 000 variétés végétales, dont 43.000 légumes et 5.000 fruits. Il est condamné à mort par la Cour suprême de l'URSS pour « participation à une organisation anti-soviétique, sabotage et espionnage », peine commuée à 20 ans de prison. Il meurt de faim en prison.