L'éphéméride du lundi 30 janvier 2017

Gandhi, appelé "Mahatma" (grande âme), surnomé "Bapu" (père), de son vrai nom Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), dirigeant politique et guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance. Il est assassiné à Delhi à cause de la division de l'Inde en 3 Etats indépendants : l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.