L'éphéméride du mercredi 15 février 2017

15 février : Journée internationale du cancer de l'enfant.



15 février 1790 : Un comité sous la Révolution présente son travail de création et de redécoupage des départements avec l'ordre de conserver entre 75 et 85 départements composés de 4 à 9 districts selon « les besoins et les convenances du département » (art. 2 de la loi du 22 décembre 1789). Le travail est approuvé le 26 février avec une France de 83 départements, Corse comprise.



15 février 1794 : sous la Révolution française, sur une proposition du pasteur André Jeanbon, la Convention nationale décrète que « qu'à compter du 1er prairial an II (20 mai 1794), le pavillon (de marine, ndlr) sera formé des trois couleurs nationales disposées en trois bandes égales posées verticalement... » . La couleur bleue est choisie pour être du côté de la fixation du pavillon bleu-blanc-rouge.

Le drapeau de l'Assemblée constituante était, le 21 octobre 1790, le rouge-blanc-bleu.



15 février 1989 : fin du retrait définitif des troupes de l'Union soviétique d'Afghanistan. L'URSS sort affaiblie de la guerre contre les Moudjahidin du peuple, soutenus par les Etats-Unis, et perd de sa crédibilité. Six mois plus tard, le mur de Berlin est abattu par les populations d'Europe de l'Est. Après le départ des Soviétiques d'Afghanistan, une guerre civile éclate. En 1996, les talibans fondamentalistes prennent le pouvoir et applique la Charia.



15 février 2011 : Début de la première guerre civile libyenne, ou révolution libyenne. Des manifestations ont lieu à Benghazi le 15 février 2011 dans la soirée, organisées par, entre autres, des membres du Groupe islamique combattant en Libye, proche du réseau Al-Qaïda selon l'ONU. Les affrontements font au moins 4 morts et 38 blessés. Le 16 février 2011, Kadhafi libère 110 islamistes, mais cela ne calme pas les manifestants. Les manifestations se transforment le 17 février en manifestation pour la démocratie, etc.. et en révolte armée contre le pouvoir de Kadhafi, ce qui fait dire aux insurgés que la révolution Libyenne a commencé le 17 février. Une partie des cadres du régime de Kadhafi et des insurgés forment le Conseil national de transition. Le 10 mars 2011, Nicolas Sarkozy est le premier chef d'État à reconnaître officiellement cet organe comme seul représentant de la Libye. Il obtient avec David Cameron premier ministre britannique, l'adoption de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, autorisant des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi "pour la protection du peuple libyen", mise en œuvre par une coalition internationale le 19 mars 2011. La Libye n'a toujours pas retrouvé de stabilité durable.