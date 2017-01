L'éphéméride du mercredi 25 janvier 2017

Nées Clara Morgane, de son vrai nom Emmanuelle Munos (1981), animatrice de télévision, chanteuse, mannequin, et comédienne ayant commencé sa carrière dans l'industrie pornographique (2001-2002).

Marie-Paule Belle (1946), pianiste et chanteuse, auteur de la chanson La Parisienne créée en 1976.

Virginia Woolf de son vrai nom Adeline Virginia Alexandra Stephen (1882-1941), féministe anglaise, femme de lettres, l'un des auteurs des littératures modernistes du XXe siècle, indissociables du traumatisme de la Première Guerre mondiale. Les littératures modernistes sont des littératures de crise qui bouleversent les modes de pensée et de représentation du réel et mettent en crise le langage. Elles regroupent plusieurs mouvements littéraires et artistiques avant-gardistes.

Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse de Bretagne, reine de France (1491-1498 puis de 1499-1514). Elle symbolise la défense du duché de Bretagne face à l'appétit du royaume de France. Elle fut aussi un symbole de paix et de concorde dans le royaume de France.

Décédés Demis Roussos, de son vrai nom Artémios Ventoúris Roússos (1946-2015), chanteur et musicien grec. Dans ses Confessions (avec Thierry Ardisson), on le découvre attiré par le paranormal ; il se déclare être la réincarnation d'Alexandre le Grand et dit descendre également des pharaons.

Louis Hébert (1575 à Paris - 1627 à Québec), est le premier colon français installé du Canada (Nouvelle France). Le Québec a commémoré le 3 septembre 1918 les 300 ans de son retour définitif au Canada par une statue en bronze inaugurée sur la place de l'hôtel de ville.