L'éphéméride du mercredi 8 février 2017

8 février 1861 : adoption d'une Constitution provisoire des États confédérés d'Amérique nés de la sécession des États du Sud des États-Unis avec l'Union. La Caroline-du-Sud, avec le Mississipi, la Floride, l'Alabama, la Georgie et la Louisiane puis le Texas adoptent une Constitution définitive le 11 mars 1861. Le texte de la Constitution provisoire reprend de nombreuses disposition de la Constitution des États-Unis et des modifications touchent les droits des États membres et la protection de l'esclavage.



8 février 1871 : élection de la première Assemblée nationale suite aux élections législatives organisées à la demande du nouvel Empire allemand qui a battu la France à Sedan. L'enjeu des élections est la paix (les Républicains modérés - Adolphe Thiers - ou les monarchistes - monarchie absolue et constitutionnelle) ou la guerre (les Républicains radicaux - Léon Gambetta) avec les Allemands. Des Républicains rejoignent les Monarchistes qui arrivent en tête et les négociations de paix sont entamées avec Bismarck.



8 février 1873 : le Tribunal des Conflits rend sa décision dans l'arrêt Blanco du 8 février 1873, considérée comme le fondement du droit administratif français. Il répond à la question « quelle est, des deux autorités administrative et judiciaire, celle qui a compétence générale pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l'État ? » Le conseil d'Etat est déclaré compétent et il octroiera une rente viagère à la victime.



7-8 février 1892 : Congrès fondateur de la Fédération des Bourses du Travail de France (500 syndicats ouvriers) à Saint-Etienne. En 1895 elle se fond avec la Fédération nationale des syndicats pour faire naître la Confédération générale du travail (CGT).



8 février 1962 : neuf personnes trouvent la mort au métro Charonne à Paris lors d'une manifestation organisée par le Parti communiste contre l'OAS et la guerre d'Algérie, manifestation interdite pour cause d'état d'urgence en France suite au putsch d'Alger. Le préfet de police de Paris Maurice Papon donne l'ordre de la réprimer, avec l'accord du ministre de l'Intérieur et du président de la République Charles de Gaulle.



8 février 2007 : accord de principe signé à La Mecque pour "un gouvernement d'union nationale palestinien", entre le Fatah (Mahmoud Abbas, président palestinien) et le Hamas (Khaled Méchaal), à l'invitation du roi Abdallah d'Arabie saoudite.