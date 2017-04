L'éphéméride du samedi 18 février 2017

18 février 1519 : Hernán Cortés quitte précipitamment Cuba et met les voiles pour explorer le Yucatan (Mexique), avec 11 navires et 400 hommes, contre l'avis du gouvernement espagnol. C'est le début de la pénétration des Européens en Amérique.



18 février 1685 : l'explorateur français René Robert Cavelier de La Salle donne le nom de Saint Louis à la baie où trois de ses vaisseaux ont péri à l'embouchure du Mississipi. Il meurt assassiné par des membres de son équipage mécontents. Il est un héros aux Etats-Unis et enseigné dans les classes en histoire du développement de la nation américaine. Une voiture porte son nom, La Salle, comme c'est le cas pour "Cadillac", "Pontiac" et "De Soto".



18 février 1871 : Le colonel Pierre Philippe Denfert-Rochereau, gouverneur de la place de Belfort en 1870, fait évacuer Belfort. Il vient de résister cent-trois jours, du 3 novembre 1870 au 18 février 1871, au siège de la ville par les troupes prussiennes. A Paris, au centre de l'ancienne place appelé Place d'Enfer rebaptisée Place Denfert-Rochereau dans le XIVe arrondissement, une statue est placée en son honneur : il s'agit d'une réplique au tiers du monumental Lion de Belfort dû au sculpteur alsacien Auguste Bartholdi.



18 février 1899 : suite au décès de Félix Faure le 16 février, le Président du Sénat depuis le 16 janvier 1896 est élu Président de la République. Émile Loubet devient le VIIIe de la IIIe République Française dès le premier tour par les votes des radicaux et lds partisans de la révision de l'affaire Dreyfus. Il passe en effet pour favorable à la révision du procès. Emile Loubet grâcie le capitaine Dreyfus le 19 septembre 1899, condamné de nouveau par le tribunal militaire.



18 février 1930 : la "planète" Pluton est découverte par Clyde William Tombaugh, retrouvée sur ses clichés en date des 23 et 29 janvier 1930. Son nom est donné à un astéroïde découvert en 1931 : l'astéroïde (1604) Tombaugh.



18 février 2000 : Affaire Elf : les juges d'instruction Eva Joly et Laurence Vichnievsky renvoient devant le tribunal correctionnel de Paris Roland Dumas, Christine Deviers-Joncour, Loïk Le Floch-Prigent, ancien PDG du groupe pétrolier Elf, et Alfred Sirven et d'autres personnes. En mai 2001, ils écopent tous de la prison ferme et de peines. Le tribunal n'a pas été convaincu, par exemple, de la réalité de prestations justifiant le versement par Elf de 9,8 millions d'euros de salaires, commissions et avantages. Selon les juges, le montant total des différents détournements se montent à 300 millions d'euros. En appel, Roland Dumas est relaxé. D'autres personnes voient leurs peines confirmées ou alourdies. En 2007, la Cour de cassation rejette les pourvois. C'est la fin de l'affaire Elf.