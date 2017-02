L'éphéméride du samedi 4 février 2017

Journée mondiale contre le cancer.



Journée nationale contre les Déficits Immunitaires Primitifs (DIP) : le déficit immunitaire primitif (15 000 types différents environ) est diagnostiqué lorsque les cellules chargées de fabriquer les défenses immunitaires sont défaillantes et qu'elles ne protègent plus.



4 février 1789 : Le premier président des États-Unis (1789-1797) s'appelle George Washington (1732-1799). Père fondateur des Etats-Unis, les billets de 1 $ sont à son effigie.



4 février 1790 : Louis XVI prête serment sur la 1ère constitution française : "Je prends l'engagement de la maintenir au dedans, de la défendre contre les attaques du dehors et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en mon pouvoir (...) Mais pour l'affermissement de la liberté, pour la stabilité de la constitution, pour le bonheur individuel de tous les Français, il est des intérêts sur lesquels un devoir impérieux nous prescrit de réunir tous nos efforts. Ces intérêts sont le respect des lois, le rétablissement de l'ordre, la réunion de tous les citoyens. Aujourd'hui que la constitution est définitivement arrêtée, les Français vivant sous les mêmes lois ne doivent connaître d'autres ennemis que ceux qui les enfreignent. La discorde et l'anarchie, voilà nos ennemis communs : je les combattrai de tout mon pouvoir". Louis XVI, devenu Louis Capet, meurt décapité le 21 janvier 1793.



4 février 1794 (16 pluviôse an II) : la Convention abolit l'esclavage après plusieurs années de débats, l'Assemblée constituante ayant maintenu le 28 novembre 1789 l'esclavage dans les colonies. La première loi en France interdisant le servage date de l'édit du 3 juillet 1315 sous Louis X. L'église interdit aussi l'esclavage. En déclin, l'esclavagisme est rétabli de façon officieuse par l'importation d'esclaves dans les Antilles. Colbert tente de faire adopter un Code Noir en 1685 que les parlements refusent d'enregistrer. L'esclavage se pratique aux Antilles françaises. Sous la régence du Duc d'Orléans, Louis XV, mineur, autorise l'armement de bateaux pour le commerce d'esclaves. En 1748, "De l'esprit des Loi" de Montesquieu se moque des esclavagistes. Louis XVI abolit l'esclavage le 8 mai 1779. Napoléon Bonaparte le rétablit en 1802. L'esclavage est aboli en 1848.



4 février 1933 : « Pour la sauvegarde du peuple allemand », une loi autorise le préfet de police à contrôler les manifestations et la presse.