L'éphéméride du vendredi 27 janvier 2017

le 8e jour, le jour du Mézéréon **, du mois de pluviôse ***.

"Le calendrier étant une chose à laquelle on a si souvent recours, il faut profiter de la fréquence de cet usage, pour glisser parmi le peuple les notions rurales élémentaires, pour lui montrer les richesses de la nature, pour lui faire aimer les champs, et lui désigner, avec méthode, l'ordre des influences du ciel et des productions de la terre".

noms d'animaux, de fruits, de légumes, d'instruments de travail remplacent

*** les mois portent le nom des aspects du climat.



Dans le: le 27e jour et 4e semaine de l'année.Dans le* :Fabre d'Églantine, guillotiné en 1794, membre de la Commission chargée de la confection du Calendrier en 1793.* du 22 septembre 1792 au 31 décembre 1805 inclus et pendant 15 jours et uniquement dans le Journal officiel lors de la Commune de Paris en 1871.** un nom pour chaque jour : desles noms des saints du calendrier grégorien.