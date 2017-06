La République en Marche vers 80 % des sièges à l'Assemblée nationale

Avec des résultats supérieurs aux estimations, et 16 % des inscrits, cela suffira à La République En Marche pour obtenir 80 % des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour.



Les Républicains et l'UDI paient leur ambiguïté.



Le Front National obtiendrait moins de 5 sièges.



C'est la fin lente et douloureuse d'une République rongée par des politiques (hommes et femmes) défaillants,

et des politiques économiques, sociales et fiscales désastreuses.