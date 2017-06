Matthieu Lamarre alias Matthieu L.

Son premier contact avec la presse municipale est houleux. Matthieu Lamarre veut assister à l'entretien de Nathalie Kosciusko-Morizet avec les journalistes en marge du conseil de Paris. A ceux qui lui demandent de les laisser seuls avec la cheffe de l'opposition municipale, il botte en touche et indique que la rencontre doit alors se faire dans une autre salle. ll faut toute la détermination des journalistes pour qu'il quitte la salle de presse.



A son actif, le Journal du Dimanche publie régulièrement des scoops de la Mairie de Paris. Les élus parisiens apprennent méthodiquement dans les colonnes de l'hebdomadaire dominical d'envergure nationale les projets municipaux et départementaux d'Anne Hidalgo.



Les journalistes du Petit Journal de Yann Barthès, encore diffusé sur Canal Plus, raréfie également leurs reportages humoristiques sur les séances du conseil de Paris, jusqu'à disparaître.



On y voyait, dans le générique, des fonctionnaires de la ville de Paris se limer les ongles pendant les séances du conseil de Paris, ainsi que moult reportages sur les échanges souvent vifs entre élus de la majorité et de l'opposition municipale.



Des journalistes se font taper sur les doigts, etc...



Des employés du service de presse indique qu'ils lui sont reconnaissant car il leur a donné davantage de moyens et d'autonomie pour travailler.



En septembre 2016, il prend du galon. Il présente à Anne Hidalgo une jeune femme sans que celle-ci sache qui elle est, avait-il répondu à Paris Tribune : Clara Paul-Zamour , fille du député PS frondeur Christian Paul , en provenance du cabinet de Bernard Cazeneuve . Elle devient chef du service presse. Matthieu Lamarre entre au cabinet de la Maire pour gérer sa communication, le prédécesseur étant parti à l'Elysée.