La lapidation de train

Fait divers le 12 juin 2017 dans les transports en commun en banlieue.

Il est 16 heures lorsque le train ne redémarre plus de la gare de Pontault-Combault, en Seine-et-Marne (77).

Plus loin, des jeunes gens jettent des projectiles sur les trains circulant sur la voie, sans doute nettement plus loin que la gare.

Le train n'avance pas pour ne pas recevoir de projectiles.

La police est attendue pour sécuriser le passage des trains.

Les passagers patientent.

Certains d'entre eux passent des coups de fil pour prévenir leurs proches de la situation ubuesque dans laquelle ils se trouvent.