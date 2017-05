Le 2e arrondissement fait partie de la 1ère circonscription législative de Paris

Aucun élu du 2e arrondissement n'est sur les starting block - blocs de départ - pour la course au siège de député en 2017. Contrairement à 2012, le maire du 2e arrondissement Jacques Boutault sous l'étiquette Europe Ecologie Les Verts (EELV) ne figure plus dans la liste des candidats pour entrer à l'Assemblée nationale en juin 2017. En 2012, il avait obtenu 5,9 % des suffrages exprimés dans toute la circonscription, soit 2 752 voix.



Dans le 2e arrondissement, où le taux de participation au premier tour (58,5 %) était légèrement inférieur au taux de participation dans la 1ère circonscription (59,3 %) ou à Paris (59,2 %), Jacques Boutault avait obtenu 14,5 % des suffrages exprimés, largement au-dessus des scores réalisés dans les autres arrondissements de la circonscription (5,9 % dans le 1er, 2,3 % dans le 8e et 5,6 % dans les 7/8 du 9e arrondissement inclus dans la 1ère circonscription).



Depuis que les quatre arrondissements centraux de la ville de Paris sont désormais regroupés en un seul secteur, au lieu de 4 précédemment suite à la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, la priorité des élus écologistes est de remporter en 2020, à l'occasion du renouvellement des conseillers municipaux aux prochaines élections municipales, les 8 sièges de conseillers prévus par la nouvelle loi pour le centre de Paris.