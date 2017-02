Le Centre demande un débat au conseil de Paris sur ​les relations entre la Ville de Paris et la Préfecture de Police

"La Ville participe en effet chaque année à hauteur de 300 millions d’euros au financement de cette institution, qui doit adapter son fonctionnement et ses compétences aux nouvelles formes de délinquance, aux attentes des habitants, et à l’évolution métropolitaine de Paris.



Avec une progression des vols à la tire et des violences physiques contre les personnes, à Paris en 2016, la sécurité reste un motif d’insatisfaction d’un très grand nombre de Parisiens.



La ville étant aussi responsable en matière de sécurité et de tranquillité, avec la réforme en 2016 de la Direction de la Prévention, de la Sécurité, et de la Protection, un tel débat sur l’évolution des relations entre la Ville et la Préfecture de police semble désormais indispensable, et ce quelle que soit l’issue de la réforme du Statut de Paris".



Yves Pozzo di Borgo, communiqué, le 3 février 2017.

conseiller de Paris et Sénateur de Paris demande àl'inscription à l'ordre du jour du conseil de Paris d'unesur l’Le futurentraînera des modifications dans le fonctionnement de la Ville de Paris, notamment dans l'organisation du conseil de Paris, a déjà annoncé lors d'une conférence de presse en amont du conseil de Paris de janvier,, Premier adjoint d'AQuelles que soient les modifications à venir, cela laisse moins de 40 jours au Maire de Paris pour réfléchir, en concertation avec le Préfet de police de Paris, à la demande du sénateur centriste.La prochaine séance du conseil de Paris est prévue les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars 2017. L’ordre du jour des séances est établi par la Maire de Paris en trois étapes :est établie 12 jours avant la séance ;est établi le mardi précédant la séance ; et la version définitive deest connu le vendredi qui précède la séance.